وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

ذكرت موقع "لايف إي يو ماب" الإخباري الأوروبي، أن وفود من الدول الغربية غادرت اجتماع مجلس الأمن خلال كلمة المبعوث السوري.



وبحسب الموقع فإنه مع بدء كلمة المبعوث السوري خلال الاجتماع الطارئ الخاص بمناقشة الهجوم الكيميائي على الدومة، غادر مبعوثين أوربيين غرفة الجلسة.



ويشهد مجلس الأمن معركة شرسة بين الولايات المتحدة وروسيا في الوقت الحالي داخل مجلس الامن، خلال مناقشة طلب أمريكي بالعقد العاجل للمؤتمر لإدانة النظام السوري في هذا الحادث، وهو ما دفع روسيا لتقديم مذكرة مضادة لمنع الإدانة.