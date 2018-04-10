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أخبار العالم

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة : مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
شدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي على ضرورة إيجاد آلية لتحديد وقوع هجمات كيماوية في سوريا.

وأضاف السفير العتيبي، خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن هجوم دوما الكيمياوي ، أوردتها قناة (العربية ـ الحدث) الفضائية مساء اليوم الإثنين ـ " إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سوريا ، علينا تجاوز الخلافات لإيجاد آلية محاسبة محايدة في سوريا".

من جهته ، تحدث المندوب الهولندي لدي الأمم المتحدة كارل فان استروم قائلا "إن الإفلات من عقاب استخدام الكيمياوي يجب أن لا يمر" ، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في دوما السورية أمر ضروري.

وأشار فان إلى أن ​روسيا​ تغطي على جرائم ​النظام السوري ​، مؤكدا أنه يجب السماح بإجراء تحقيق بشأن إستخدام ​السلاح الكيميائي ​، مطالبا إحالة ملف سوريا إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​.

وأدى هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما ، آخر معاقل الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق مساء السبت الماضي ، إلى مقتل 48 شخصا ، بحسب منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز).

وكان تسعة أعضاء في مجلس الأمن دعوا لعقد هذه الجلسة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

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