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حوادث

اليوم .. أولى جلسات استئناف "شيرين عبدالوهاب" على حكم حبسها

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:04 ص
المطربة شيرين عبدالوهاب
المطربة شيرين عبدالوهاب
اسلام مقلد
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف المقطم، أولى جلسات استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج.

كانت محكمة جنح المقطم قد قضت بحبس الفنانة شيرين عبد الوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.

كان المحامى هانى جاد قد تقدم بمقطع الفيديو الذى تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا سخريتها من مياه نهر النيل وعدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم لهيئة المحكمة صورة من تقارير وزارتى الصحة والرى الذى يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبلى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال فى الدعوى.

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