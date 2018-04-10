«الدنيا ربيع» .. أهالي كفر الشيخ يحتفلون بـ«شم النسيم» في مصيف بلطيم والحدائق العامة .. كرنفالات وعروض رياضية وموسيقية بمطوبس.. وإقبال على الرحلات النيلية بدسوق.. فيديو وصور

مصيف بلطيم "كامل العدد" .. ورجال الإنقاذ سلاح تأمين الشواطئ

الأهالي يتناولون "الفسيخ" و"الرنجة" والبصل الأخضر في الحدائق والمتنزهات

مدير الأمن يتفقد تأمين الحدائق العامة والرحلات النيلية بدسوق

شهدت الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء بكافة المدن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الربيع وشم النسيم وسط الطبيعة الخضراء الخلابة، حيث اصطحبوا معهم بعض المأكولات كأسماك الفسيخ المملحة والسردين والرنجة والليمون والبصل الأخضر والخضراوات لتناول وجبات الإفطار والغداء في جو من البهجة والسعادة.واستقبل مصيف بلطيم، أشهر الأماكن السياحية والترفيهية في محافظة كفر الشيخ، الآلاف من الأسر من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة للمصيف وجبال النرجس، حيث امتلأت شواطئ المصيف بالرواد المصطافين وبائعي المسليات والذرة المشوي.وأكد المهندس فادي شميس، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم أنه تم تجهيز المصيف لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الربيع وشم النسيم بحملات نظافة في كافة مناطق المدينة وتزيين المدينة بأعلام مصر، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.ومن جانبه، أشار محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة والإعلام بمصيف بلطيم إلى الاستعانة بعدد من المنقذين الماهرين في السباحة للاطمئنان على سلامة المصطافين ، فضلًا عن تجهيز مستشفى النرجس ومستشفى الأمل لاستقبال أي حالات طارئة.وحرص العديد من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، خاصة الأهالي والأسر بمدن مطوبس وفوه ودسوق المطلة على فرع نهر النيل قضاء إجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة للمتنزهات واستقلال المراكب في رحلات نيلية بنيل رشيد، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي غمرت الجميع.وفي مدينة مطوبس التي يطلق عليها "عروس النيل"، شهدت احتفالات شم النسيم بحديقة قناطر مطوبس ، اليوم، كرنفالات وعروض رياضية للكاراتيه والتايكوندو، وحفل موسيقى لفرقة الفنون الشعبية بدسوق؛ وذلك احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، وإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين وخاصة الأطفال.حضر الاحتفالية اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، و سليم أبو شريف و نسرين النحاس و إيمان النحراوى، نواب رئيس المركز والمدينة، ومسئولو قصور الثقافة والتربية والتعليم، والعديد من الأسر والأهالي الذي حرصوا على قضاء إجازة عيد الربيع وسط الطبيعة الخلابة للمتنزهات الخضراء.ومن جانبه، تفقد اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ يرافقه اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة دسوق، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية وتأمين شواطئ النيل والرحلات النيلية التي يحرص المواطنون على الاستمتاع بها خلال إجازة شم النسيم.وشملت جولة مدير الأمن تفقد حدائق الأسرة والطفولة وأم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمي وكورنيش النيل والحدائق العامة بالمدينة حيث اطمئن على الحالة الأمنية والإنقاذ النهري والمسطحات للرحلات النيلية بنهر النيل فرع رشيد، مهنئًا المواطنين بعيد الربيع ومتمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة وسط الطبيعة الخلابة.