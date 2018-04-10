القحطاني : قناة «سلوى» السعودية ستمحو قطر من ذاكرة التاريخ

أكد مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن مشروع قناة سلوى البحرية التي أعلنته المملكة العربية السعودية، مؤخرًا، سيجعل إمارة قطر جزءًا منه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يمحي الدوحة من ذاكرة التاريخ.



وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين: "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة_سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوي التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه".



وأضاف القحطاني: "وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! .. قلت في بداية الأزمة: تونا مابدينا هي الرياض".



