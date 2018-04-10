ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

القحطاني : قناة «سلوى» السعودية ستمحو قطر من ذاكرة التاريخ

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:00 ص
قوات حرس الحدود السعودية
قوات حرس الحدود السعودية
أحمد قاسم
أكد مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أن مشروع قناة سلوى البحرية التي أعلنته المملكة العربية السعودية، مؤخرًا، سيجعل إمارة قطر جزءًا منه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يمحي الدوحة من ذاكرة التاريخ.

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين: "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة_سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوي التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية في سلوى بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه".

وأضاف القحطاني: "وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! .. قلت في بداية الأزمة: تونا مابدينا هي الرياض".

ترشيحاتنا

إيران توحد سعر صرف العملة المحلية

إيهاب جلال: لا أنوي الرحيل عن الزمالك.. والكرة في ملعب مجلس الإدارة

القومي للسموم: جرعة العلاج من تسمم الفسيخ تصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

صحيفة بريطانية: ستيفن هوكينغ كشف قبل وفاته سر العثور على كون جديد

خادمة إثيوبية تحاول قتل طفلة سعودية باستخدام «بطانية».. صور

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

مصرع أسرة مكونة من 3 أشخاص غرقا بترعة الابراهيمية بأسيوط

قصة عشق «عباس الأول» للظلام.. ترك القاهرة بسببه وأقام في الصحراء

شاهد.. نادي الزمالك النهري عقب افتتاحه في شم النسيم

أمير كرارة: مسلسل كلبش غير حياتي 180 درجة.. فيديو

أحمد موسى: روسيا اكتشفت الضربة الإسرائيلية ضد سوريا ..فيديو

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

فيديو

إنفوجراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو
عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو
عدلي القيعي يكشف سبب ترحيب الخطيب بإعارة عبد الله السعيد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟