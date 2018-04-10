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توك شو

تعرف على سر العلاقة القوية بين كرارة والسقا ... فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:42 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
عبد الخالق صلاح
قال الفنان أمير كرارة، إن مكالمة الفنان أحمد السقا هي التي دفعته للمشاركة في فيلم "هروب اضطراري" دون أن يقرأ السيناريو، لافتا إلى أنه طلب من السقا أن يمضي له عقب انتهاء مكالمته معه، خاصة أنه يحب السقا بصورة كبيرة سواء على المستوى الشخص أو المهني.

وأضاف كرارة خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة "cbc سي بي سي"، أن مدة الـ 10 سنوات التي ابتعد فيها عن السينما بعد فيلم "عمليات خاصة" قبل مشاركته في "هروب اضطراري"، هو رغبته في تقديم عملا سينمائيا قويا، إلى جانب رفضه تكرار أخطاء الآخرين من زملائه في الوسط الذين شاركوا في أعمال فنية كثيرة ولكنها دون المستوى.. مضيفا: "كنت عايز أعمل حاجة محترمة".

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