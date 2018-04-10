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رياضة

رضا عبد العال مهاجما ايهاب جلال : "الكرامة اهم من الفلوس .. ارحل"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:21 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
قال رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، إن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق الأول بنادي الزمالك تراجع عن تقديم استقالته بسبب الشرط الجزائي .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور " المذاع عبر فضائية إل تي سي، ان هناك ظلم بين لاعبي نادي الزمالك ، بسب اختيارات ايهاب جلال .

واكمل ان النتائج السيئة التي تعرض له المدير الفني للفريق، بسبب تفضيل اللاعبين علي بعضهم لبعض، مضيفا أنه ليس لديه فكر هجومي لقيادة الفريق.

واختتم نجم الزمالك، أنه لابد علي ايهاب جلال تقديم استقالته بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له، قائلا " الكرامة اهم من الفلوس" مشيرا الى سواء النتائج التي يتعرض له لاعبي الفريق الأبيض في الفترة القادمة، إذا استمر مع الفريق .

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