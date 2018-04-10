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رياضة

أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:26 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
أكد أحمد الشيخ لاعب الاهلى المعار لفريق الاتفاق السعودى، أن عقده مع الاتفاق إنتهى وينتظر قرار الجهاز الفنى للنادى الاهلى بعودته للنادى الاهلى أو تجديد إعارته مع الفريق السعودى.

وأضاف الشيخ خلال تصريحات فضائية: "أنتظر قرار الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وفى حالة عدم عودتى أرحب بوجودى فى نادى الاتفاق لموسم آخر".

وتابع: "قدمت أداء جيدا مع الفريق السعودى وأشعر بالارتياح معهم، وفى حالة عدم استمرارى فى النادى الأهلى سأعود لفريقى الحالى".

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