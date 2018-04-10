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أمير كرارة عن بداياته : "كنت بطلع أسقف في البرامج التليفزيونية".. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:47 ص
صدى البلد
استرجع الفنان أمير كرارة، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة "cbc سي بي سي"، الطرق التي اتبعها للدخول عالم الفن والتمثيل حتى أصبح فنانا مشهورا وله جمهور عريض.

وقال أمير كرارة، إنه في بداية الأمر كان يذهب لمكاتب "الكاستينج" للبحث عن فرصة، ومن هناك بدأ يشارك في البرامج التليفزيونية مع الحضور وكان يقتصر دوه فقط على التصفيق.."كنت بسقف بس ده كان دوري".

وتابع: " سنحت لي الفرصة وشاركت في إحدى الإعلانات وبدأ المخرجون يتعرفون علي، إلى أن عرض عليا أحد الأشخاص أن يشترك مع الفنانة سميرة سعيد كموديل في كليباتها الغنائية فشارك في كليب بعنوان "روحي" وآخر "يا حبيبي عودلي تاني" واللذان عرضا عام 1999.

ولفت إلى أن الغريب في هذا الأمر أنه لم يقابل الفنانة سميرة سعيد، نظرا لاختلاف الأيام التي كانت تقوم بالتصوير فيها.

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