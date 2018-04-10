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أخبار العالم

شاهد.. "سيلفي" يجمع بين الحريري وبن سلمان وملك المغرب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الاثنين، صورة "سيلفي" تجمع بينه وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمير بن سلمان للعاصمة الفرنسية، باريس، حيث سيعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتماعًا ثلاثيًا، مع ولي العهد السعودي والحريري، وذلك حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية.

ونشر الحريري الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا عليها بالقول: "لا تعليق"، وذلك دون الكشف عن كواليس اللقاء الثلاثي.
شاهد.. "سيلفي" يجمع بين الحريري وبن سلمان وملك المغرب

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