ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تغزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الفنان حسام حبيب، زوجها الحالي قبل عقد قرانهما في إحدي حلقات برنامج «شيري» المذاع عبر فضائية «DMC».

ووجهت الفنانة سؤال لحبيب قائلة : «كلمني عن الدلع في حياتك، وبتحب دلعك أيه سوسو ولا حوحو ولا ايه اسم بتحب تدلع به ومن مين».

وتابعت شيرين قائلة: «برضو عايزة تكلمني عن مامتك لأنها عملت كتير في حياتك وتستحق أن تنال سيرتها جزء من الحلقة».

ليرد حبيب قائلًا: «بعيدا عن كلام الأفلام أمي المرأة التي جعلتني أؤمن بمقولة ست بمليون راجل .. ولولا وقوفها بجواري لما وصلت الي النجاح الحالي».

وتغزلت شيرين في حسام حبيب قائلة : «الله أيه الجمال ده يا حسام .. انت دونجوان ..ايه العينين دول .. شوف ياناس الحلويات»

ترشيحاتنا

القحطاني : قناة «سلوى» السعودية ستمحو قطر من ذاكرة التاريخ

أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

القومي للسموم: جرعة العلاج من تسمم الفسيخ تصل إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

صحيفة سعودية: السلطات تخلي منطقة الحدود مع قطر للبدء في قناة سلوى.. قطر ستصبح جزءا من الجزيرة بجانب قاعدة عسكرية سعودية.. تحويل المنطقة الملاصقة لقطر إلى مكب نفايات نووية

جهود أمنية لضبط عاطل ألقى حقيبة أسلحة على كمين بدائري القليوبية

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

خالد الغندور يهاجم لاعبي الزمالك ويطالب بعودة جماهير إلى «حلمي زامورا»

أحمد موسى: استهلكنا رنجة وفسيخ بـ 2.5 مليار جنيه فى شم النسيم.. فيديو

«آبل» توجه صفعة جديدة للنظام الإيراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟