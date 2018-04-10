شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو

تغزلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الفنان حسام حبيب، زوجها الحالي قبل عقد قرانهما في إحدي حلقات برنامج «شيري» المذاع عبر فضائية «DMC».



ووجهت الفنانة سؤال لحبيب قائلة : «كلمني عن الدلع في حياتك، وبتحب دلعك أيه سوسو ولا حوحو ولا ايه اسم بتحب تدلع به ومن مين».



وتابعت شيرين قائلة: «برضو عايزة تكلمني عن مامتك لأنها عملت كتير في حياتك وتستحق أن تنال سيرتها جزء من الحلقة».



ليرد حبيب قائلًا: «بعيدا عن كلام الأفلام أمي المرأة التي جعلتني أؤمن بمقولة ست بمليون راجل .. ولولا وقوفها بجواري لما وصلت الي النجاح الحالي».



وتغزلت شيرين في حسام حبيب قائلة : «الله أيه الجمال ده يا حسام .. انت دونجوان ..ايه العينين دول .. شوف ياناس الحلويات»