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احمي " قلبك " بتناول الفواكه الحمضية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بسبب المجهود الزائد وسوء التغذية و تقدم السن بأمراض القلب والشعور بآلامه فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول الفواكة الحمضية لهذه الأسباب.

فوفقا لما نشره موقع "بولد سكاى "، أن تناول كميات كبيرة من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت تمنع الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية.

و أثبتت الدراسات، أن الناس الذين يستهلكون الحمضيات في كثير من الأحيان ، وخاصة النساء ، لديهم خطر أقل بنسبة 19 في المئة من السكتة الدماغية بسبب الجلطة. تحتوي ثمار الحمضيات أيضًا على كميات عالية من فيتامين C ، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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