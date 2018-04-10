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أخبار العالم

سلطان بن سحيم : التاريخ لن يرحم قطر بعد تدشين قناة "سلوى" السعودية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:49 ص
سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم
أحمد قاسم
أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن التاريخ لن يرحم تنظيم الحمدين وأن الشعب القطري لن يصفح عنهم بعد أن أصبحت قطر جزيرة معزولة بعد عزم السعودية إنشاء قناة "سلوى" البحرية، وذلك بفعل سياستهم الغادرة.

وقال الشيخ سلطان في تغريدات نشرها، أمس الاثنين عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين.. لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم".

وأضاف: "استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟!".

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