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محافظات

إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تكرم محافظ جنوب سيناء

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:48 ص
مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
نضال المصري
قامت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان مساء امس الاثنين، بتكريم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان.

وقدمت ادارة المهرجان خالص الشكر والتقدير لمجهودات المحافظ الكبيرة التي ساهمت في إنجاح المهرجان في دورته الثالثة مع التأكيد على المضي قدما للدورة الرابعة التي ستكون مشرفه لمصر الغاليه مثل الدورات السابقه.

وقدمت درع المهرجان الذي يمثل شكل أيقونة السلام بشرم الشيخ وشهادة تقدير.

ومنحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اللواء أ.ح خالد فودة، محافظ جنوب سيناء شهادة تقدير وتكريم لما قدمه من دعم ساهم في إخراج المهرجان بالصورة اللائقه ونجاح فعاليات الدورة الثالثه دورة الفنان القدير محمد صبحي مدير المهرجان وفاء الحكيم، رئيس المهرجان مازن الغرباوي.

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