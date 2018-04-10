مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

اعلن مصدر امني مسؤول، تفاصيل وقوع انفجار بعربة لعمل المأكولات بالاسكندرية.



وقال المصدر، إنه تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية أمس الاثنين بنشوب حريق بعربة خشبية بمنطقة الداون تاون دائرة القسم، مضيفا أنه على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو محمود ر م 35 سنة بائع مقيم دائرة قسم كرموز، بإعداد المأكولات أعلى عربة خشبة " مجهزة لبيع المأكولات" مستخدمًا موقد بوتاجاز صغير الحجم " محلى الصنع " حدث تسرب للغاز ما أدى لاشتعال النيران وحدوث انفجار غازى بالعربة، واحتراق محتوياتها بالكامل.



أسفر الحريق عن إصابة المذكور و3 أشخاص تصادف تواجدهم لتناول المأكولات من العربة بحروق بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.