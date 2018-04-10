نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق، إن النتائج السيئة التي يتعرض له نادي الزمالك في الفترة الحالية ليست فنية ، مضيفا أن ما يحدث من جانب بعض الأشخاص، الهدف منه سقوط النادي.



وأضاف حمزة في تصريحات لبرنامج " الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية إل تي سي ، أن الحجز على أموال القلعة البيضاء ووجود لجنة قانونية لادارتها من قبل وزير الشباب والرياضة السبب الرئيسي فيما يتعرض له الفريق الان .



وأكمل ان هناك قيود تحكم إدارة نادي الزمالك في التحكم في ادارة امور النادي، مضيفا ان اكثر الراغبين لاسقاط القلعة هم من أبناء النادي.



واختتم قائلا: "هناك أخطاء فنية من جانب إيهاب جلال لكن يستطيع لاعبي الفريق تنفيذ التعليمات على أكمل وجه، موضحا ان الرياضة المصرية لا تكتمل بدون الثنائي "الأهلي والزمالك".