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رياضة

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:09 ص
جمال حمزة
جمال حمزة
قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق، إن النتائج السيئة التي يتعرض له نادي الزمالك في الفترة الحالية ليست فنية ، مضيفا أن ما يحدث من جانب بعض الأشخاص، الهدف منه سقوط النادي.

وأضاف حمزة في تصريحات لبرنامج " الغندور والجمهور" المذاع عبر فضائية إل تي سي ، أن الحجز على أموال القلعة البيضاء ووجود لجنة قانونية لادارتها من قبل وزير الشباب والرياضة السبب الرئيسي فيما يتعرض له الفريق الان .

وأكمل ان هناك قيود تحكم إدارة نادي الزمالك في التحكم في ادارة امور النادي، مضيفا ان اكثر الراغبين لاسقاط القلعة هم من أبناء النادي.

واختتم قائلا: "هناك أخطاء فنية من جانب إيهاب جلال لكن يستطيع لاعبي الفريق تنفيذ التعليمات على أكمل وجه، موضحا ان الرياضة المصرية لا تكتمل بدون الثنائي "الأهلي والزمالك".

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