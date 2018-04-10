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شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
آية التيجي
ارتدت الفنانة والمطربة "أحلام" فستان من تصميم المصمم العالمي "زهير مراد"، وقد اضافت عليه بعض التعديلات ليناسبها، وذلك اثناء احيائها حفل ختام الدورة السابعة عشر، والذي يقام على مسرح النهضة، حيث ينطلق المهرجان فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو القادم.

وتميز فستان احلام باللون البينك باورد، والذي يتخلله اللون الفضي الرائع، حيث أن الفستان كان طويلا، وبأكمام طويلا أيضا، والذي تناسب كثيرا مع المناسبة.

وتركت احلام شعرها منسدلا، واعتمدت قصة شعر قصيرة، مع ميك اب هادئ وغير متكلف يتناسب مع ملامحها وإطلالتها الرقيقة.

ولم تتكلف أحلام كعادتها في ارتداء الاكسسورات فقد اخترات أكسسورات بسيطة، وتكمل إطلالتها الراقية.

وإليكم الصور، والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيها..
شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد
شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد
شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

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