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تخلصي من "آلام الرقبة".. بهذه الطريقة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من آلام الرقبة ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الجلوس بوضع سيئ ينتج عنه آلام حادة في الرقبة والكتف، حيث إن الرقبة جزء من العمود الفقري العنقي.

وتشمل الهياكل داخل الرقبة الشرايين والجلد والعضلات والغدة الدرقية، والعقد الليمفاوية والأوردة؛ لذلك، إذا كانت هناك مشاكل مع أي من هذه الهياكل ، فسوف تسبب ألمًا في الرقبة. 

ونصح الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية سباحين وعضو التدريب الرياضى ببعض الوصفات التى يمكنها أن تخلصك من آلام الرقبة وهى عبارة عن :

- بعض تمارين الرقبة يمكن أن تخفف من آلام الرقبة، والقيام بتمارين مرنة سيقلل من صلابة رقبتك، و إيماءة رأسك ببطء إلى الأمام وإلى الخلف ومن جانب واحد إلى الآخر، ثم تكرار هذا التمرين لمدة 15 دقيقة كل بضع ساعات حتى يزول الصلابة .

- التدليك بالزيت الساخن هو علاج آخر فعال لعلاج آلام الرقبة، سوف يحسن تدليك منطقة الرقبة بلطف تدفق الدم ويقلل من الألم. 

- يسخن ملعقة كبيرة من زيت الخردل أو زيت جوز الهند، وقومي بتدليك رقبتك معها لبضع دقائق وسوف تلاحظين الشعور بالتحسن .
أخصائي تغذية سباحين عبد الرحمن شمس أخصائي تغذية سباحين عبد الرحمن شمس

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