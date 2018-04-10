حصاد شم النسيم فى قنا.. مصرع 4 أشخاص بينهم أسرة كاملة واحدة غرقًا.. وإصابة 14 شخصا فى حوادث متفرقة بالطرق الصحراوية والداخلية

مصرع 4 أشخاص غرقًا.. والإنقاذ تواصل جهودها لانتشال الجثة الرابعة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الرياح فى مدينة

إصابة 11 شخص فى حادث تصادم بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى

شهدت محافظة قنا خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم أحداثا حزينة على غرار ما يحدث كل عام، راح ضحيتها 4 أشخاص غرقًا من بينهم 3 من أسرة واحدة، فيما تسببت حوادث الطرق نتيجة الازدحام والسرعة الجنوبية، فى تصادم عدد من السيارات بأماكن متفرقة نتج عنها إصابة 11 شخصا.مع بداية توافد المواطنين على شوطئ نهر النيل والكورنيش المخصص لكل مدينة ومنطقة، كانت الحادثة الأولى فى مركز نقادة وتحديدًا قرية القرينات، حيث انزلقت قدم طفل يدعى يوسف واعظ فايز، الصف الثانى الإعدادى، فى مياه النيل أثناء تواجده على الشاطئ، حيث سحبه تيار الماء إلى عمق النهر ليلقى مصرعه غرقًا قبل أن يستمتع باحتفالات شم النسيم، وتمكنت فرق الإنقاذ المنتشرة على نهر النيل من انتشال جثته بعد ساعات قليلة من غرقه، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة.مسلسل الغرق لم يتوقف عند هذه الواقعة، فقد حدثت واقعة أخرى أشد ألمًا وصعوبة، حيث فقدت أسرة كاملة حياتها فى مياه النيل، بعدما حاول رب الأسرة إنقاذ طفله من الغرق، فتحول من مُنقذ إلى ضحية ومع زوجته وابنه.وتم إخطار أجهزة الأمن بغرق محمد عبد الموجود عبد الكريم، 40 عاما، مدرس، وزوجته فايزة صبحي ربيع، 35 عاما، ونجلهما هشام، 14 عاما، في نهر النيل، أمام قرية الحمر والجعافرة بمركز قوص، أثناء مشاركتهما فى احتفالات شم النسيم، وتم الدفع بفرق الإنقاذ التى تمكنت من انتشال جثة الزوج ونجله ومازالت الجهود مستمرة لانتشال جثة الزوجة.الأمر لم يقتصر على حوادث الغرق فقط، فقد شهدت طرق قنا عددا من الحوادث المتنوعة كان من أبرزها حادث تصادم سيارتين بطريق الرياح فى مدينة قنا، نتج عنه إصابة كل من: محمود محمد السنوسى، 27 عاما، وحسين أحمد البس، 35 عاما، وحسن أحمد البس، 24 عاما، مقيمون بقرية الأشراف.وحادث تصادم آخر بين سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية طوبيا، نتج عنه إصابة 11 شخصا تم نقلهم لمستشفيات نجع حمادى العام وأبوتشت المركزى، وتوجه الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة، لمتابعة موقف المصابين.كما شهدت أماكن التجمعات عددا من المشاجرات الشبابية والتحرش اللفظى، لكن تمت السيطرة عليها بشكل فورى وبشكل ودى قبل أن تتفاقم.