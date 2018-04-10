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محافظات

فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:28 ص
فرع المصري بالضواحي
فرع المصري بالضواحي
محمد الغزاوى
استقبل فرع النادي المصري بحي الضواحي الآلاف من الأعضاء احتفالًا بأعياد شم النسيم ، حيث احتشد الأعضاء بكافة المناطق المخصصة لاستقبالهم سواء على حمام السباحة أو أسفل البرجولات الخشبية الممتدة بطول النادي وكذلك بالعديد من الحدائق المجهزة لاستقبال الأعضاء.

كما شهد الفرع حفلًا فنيًا اشتمل على عدد من الفقرات الغنائية المتنوعة بالإضافة إلى الفقرات المخصصة للأطفال الذين انتشروا بكافة الملاعب المجهزة لاستقبالهم.

من جهته أكد محمد كمال المدير التنفيذي للفرع أن مجلس ادارة النادي برئاسة سمير حلبية كان قد أصدر تعليماته بالاستعداد المسبق لاستقبال الأعضاء خلال هذا اليوم الذي شهد توافدًا شديدًا ، مؤكدًا أن ادارة الفرع بذلت قصارى جهدها للخروج بهذا اليوم على الوجه الأمثل وبالشكل الذي يليق أعضاء النادي الذين حرص عدد كبير منهم على توجيه الشكر لمجلس ادارة النادي المصري وادارة الفرع على الجهد المبذول على مدار اليوم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم
فرع المصري بالضواحي يستقبل الآلاف من الأعضاء احتفالًا بشم النسيم

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