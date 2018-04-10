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ولي العهد السعودي ووزيرة الجيوش الفرنسية يشهدان التوقيع على مذكرات تعاون

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
أ ش أ
التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان الاثنين مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود محاربة الإرهاب والتطرف، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أنه جرى عقب الاجتماع التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية وفقا لرؤية المملكة 2030، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

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