تامر عبد المنعم : العراق سقطت بسبب الخونة

قال الإعلامي تامر عبد المنعم، إن العراق سقطت بسبب الخونة الموجودين داخلها، ولا يختلفون عن خونة قطر وتركيا".



وأضاف عبد المنعم، في برنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة"، أن هناك خونة أيضًا يريدون سقوط مصر، لافتا إلى أنه في مثل هذا اليوم سقطت بغداد وانتهت مقاومة الرئيس الراحل صدام حسين في 9 أبريل، بسبب الخونة".



وتابع: "الخونة الإخوان يبيعون مصر لتركيا وقطر ولكن السيسي أوقف أحلامهم، وضربها بأكثر من 1000 طلعة قوية، وتم قتل الآلاف من العراقيين"، مؤكدًا : "أنا أول من قال بخيانة البرادعي في 2011، والناس كلها قالت عليه مجنون، ولكن أنا كنت عارف خيانته للوطن وأمته العربية".

