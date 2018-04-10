حفلات شم النسيم .. رامي صبري يشعل حفل الربيع بنادي الرحاب .. و«بلاك تيما» يزيد من حماس الجماهير في النادي الأهلي.. ووائل جسار يتألق بنادي الشمس .. صور

محمود العسيلي يشعل حفله في مصر الجديدة

سامو زين يشكر مصر لاستقبال السوريين

"آبو" يتألق في حفل السخنة

محمد رشاد يُحيي حفل بوادي دجلة

أشعل عدد من نجوم الغناء الحفلات الغنائية الساهرة أمس الاثنين، في جو مبهج احتفالا بعيد شم النسيم، بحضور الأسر والشباب من الجنسين، ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز حفلات موسم شم النسيم التي أقيمت أمس الاثنين.أشعل الفنان محمود العسيلى حماس جمهوره الذى حضره بالآلاف وذلك فى حفله الثاني لشم النسيم داخل ساحة مجمع كافيهات بمصر الجديدة.وافتتح العسيلى فقرته بأغنية "طول ما انت جنبي" وسط هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص علي تهنئة الجمهور بعيد شم النسيم والربيع ثم قدم "يا ناس"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "خاينة" التي أضفت المزيد من أجواء المرح ووصلات الرقص.. بالإضافة إلى "في حته تانية"، "تررم" التي اختتم بها فقرته.كما أحيا الفنان رامى صبرى حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة اعياد الربيع وذلك فى نادى الرحاب وسط حضور جماهيرى كبير، والحفل من تنظيم هانى حسن، ضمن سلسلة حفلات الربيع.وأشعل "صبرى" الحفل بباقة كبيرة ومتنوعه من اجمل واشهر اغانيه ومنها.. الراجل ،معاك نفسى ، غمضت عينى ،بتوحشنى ، كل مانقرب ، مش فاكر ليك ، وغيرها من الأغانى الشهيرة.وحضر رامى الحفل مع مدير اعماله ايمن نابليون كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور الذى تفاعل معه بالرقص والصيحات على اغانيه.من جانبه، أحيا المطرب سامو زين حفل شم النسيم أول أمس الأحد بنادي مدينتي بحضور كثيف من جمهوره من المصريين والجاليات العربية المتواجدة بمدينتي، وقام بالغناء لمدة ساعة ونصف قدم خلالها العديد من الأغاني.وحضر سامو زين لمكان الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف، ليصعد مسرح الحفل على أنغام أغنية «عايز مني ايه» ليقدم بعدها التهنئة للحضور بمناسبة أعياد شم النسيم، ويقدم بعدها عددا كبيرا من الأغاني منها «تعالا بس قرب»، الورد الأحمر، سواح للعندليب عبد الحليم حافظ، آه يا عسل، ملكش دعوة بيا، فارس أحلامك، قربي ليا التي شاركته الرقص عليها إحدى حاضرات الحفل قامت بالتقاط العديد من الصور التذكارية مع نجمها المفضل على المسرح.كما أحيا المطرب وائل جسار، حفل عيد شم النسيم داخل نادي الشمس الرياضي، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم.بدأ الحفل قويًا من حيث الحماسة والإثارة خاصة مع اختيار جسار لأغنية "بحبك يا مصر" التي حصدت هتافات وصيحات الجمهور.واستكمل جسار وصلته الطربية الرومانسية بأغاني "جرح الماضي"، "جبال" ،"مشيت خلاص" ،"غريبة الناس"،"بتسأليني" ،"بتوحشيني" ،"بعدك بتحبو" ،"بدي أشوفك كل يوم" ،"مليون أحبك" ،"خليني ذكري" ،"خيالات" ،"سنين الذكريات" .. بالاضافة الى "على رمش عيونها" لوديع الصافي و "نسم علينا الهوا" و"سألوني الناس" لفيروز.واختتم المطرب "أبو" حفل شم النسيم الذي أقيم مساء أمس داخل "لا جولي" بالعين السخنة بحضور عدد كبير من الشباب من الجنسين.وافتتح "أبو" فقرته بأغنية الشهيرة "٣ دقات" وسط تفاعل كبير من الجمهور بعدها قدم أغنية "أهواك" بتوزيع جديد، "عالم مجانين" و"مالهاش طعم من غيرك" و"اه يا لالي" للكينج محمد منير "طول غيابك ليه " لفريد الأطرش بتوزيع جديد .. وغيرها.كما أحيا فريق بلاك تيما احتفالية الربيع بالنادي الأهلي وذلك بحضور العديد من الأعضاء وأسرهم.وبمجرد صعود بلاك تيما علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب و التي لم تنقطع طوال فقرته التي امتدت الساعة ونصف الساعة قدموا خلالها عدد كبير من أغانيهم المميزة.وأحيا نجم أراب أيدول محمد رشاد حفل عيد شم النسيم داخل نادي وادي دجلة بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم.وقدم "رشاد" عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة وأغاني زمن الفن الجميل التي تفاعل معها الجميع على مدى ساعة ونصف الساعة.