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محافظات

تعليم بني سويف تعلن عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:17 ص
جدول
جدول
محمد عبد الحليم
أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف برئاسة محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادة الإعدادية بمراحل التعليم المختلفة "ابتدائى - اعدادى - ثانوى" بمدارس إدارات المراكز السبع الإدارية بالمحافظة، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى فى 23 إبريل الحالى، والصف الرابع والخامس الابتدائى 26 إبريل، والصف السادس الابتدائى 30 إبريل.

و"تبدأ امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى 2 مايو، والصف الأول والثانى الإعدادى 5 مايو، أما امتحانات الصف الثالث الإعدادى" شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" فموعدها 12مايو .
تعليم بني سويف تعلن عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
تعليم بني سويف تعلن عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
تعليم بني سويف تعلن عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
تعليم بني سويف تعلن عن مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

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