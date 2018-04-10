ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالغردقة

تمكن النقيب محمد راشد ضابط وحدة مباحث قسم أول الغردقة حال مروره بدائرة القسم من ضبط المدعو د ع ع م مواليد 16/1/1993 بدون عمل ومقيم شارع المدارس- أول الغردقة، وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جرام ومبلغ مالي 1000 جنية وهاتف محمول حال تواجده بميدان اكا دائرة القسم.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4293 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.