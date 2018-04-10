ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

العامة للاستثمار تفوز بالمركز الأول كأفضل هيئة جاذبة للمشروعات في الشرق الاوسط

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:28 ص
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
علياء فوزى و محمد يحيى
حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المركز الأول كأفضل هيئة جذبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وذلك على هامش ملتقى الاستثمار السنوى 2018 بدبى ، وتسلمت الجائزة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة.

وتشارك مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، فى ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دولة الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي ، والذى انطلقت فعالياته أمس الاثنين حتى 11 أبريل، تحت عنوان (ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2018 (AIM) ،مبادرة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي.

ويمثل الملتقى أول حدث للأسواق الناشئة في المنطقة ويركز أيضًا على الاستثمار الخارجي المباشر، حيث يسعى إلى تقديم تركيبة مثالية من المعارض التجارية والمميزات الفكرية تهدف إلى إثراء المستثمرين من المؤسسات والشركات والأفراد، مع مجموعة من المبادئ الإرشادية الشاملة للاستثمارات المستقبلية في المناطق ذات النمو المرتفع.

ترشيحاتنا

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

شاهد.. تعليق منة شلبى على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

«بوجبا» ينتظر خطوة جادة من أحد عمالقة أوروبا

ترامب يكشف عن موعد قراره النهائي بشأن سوريا بعد هجوم دوما

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

أحمد موسى: «تميم» يحضر القمة العربية بالمملكة.. ومحافظ في استقباله .. فيديو

شاهد.. سهير رمزي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلاد نادية الجندي

مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

قصة عشق «عباس الأول» للظلام.. ترك القاهرة بسببه وأقام في الصحراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟