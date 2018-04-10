العامة للاستثمار تفوز بالمركز الأول كأفضل هيئة جاذبة للمشروعات في الشرق الاوسط

حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المركز الأول كأفضل هيئة جذبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وذلك على هامش ملتقى الاستثمار السنوى 2018 بدبى ، وتسلمت الجائزة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة.



وتشارك مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، فى ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دولة الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي ، والذى انطلقت فعالياته أمس الاثنين حتى 11 أبريل، تحت عنوان (ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2018 (AIM) ،مبادرة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دبي.



ويمثل الملتقى أول حدث للأسواق الناشئة في المنطقة ويركز أيضًا على الاستثمار الخارجي المباشر، حيث يسعى إلى تقديم تركيبة مثالية من المعارض التجارية والمميزات الفكرية تهدف إلى إثراء المستثمرين من المؤسسات والشركات والأفراد، مع مجموعة من المبادئ الإرشادية الشاملة للاستثمارات المستقبلية في المناطق ذات النمو المرتفع.