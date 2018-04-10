بن سلمان والحريري.. صداقة قوية ترويها صور الـ"سيلفي"

يحرص رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، دائمًا على نشر صورًا برفقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في كل مناسبة تجمعها معًا، حتى قبل تولي الأخير مقعد ولاية العهد، حينما كان وليًا لولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.





وظهر هذا الأمر جليًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصورة التي نشرها الحريري، مساء أمس الاثنين، للأمير بن سلمان والعاهل المغربي، الملك محمد السادس، في العاصمة الفرنسية، باريس، والتي علق عليها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بالقول: "لا تعليق"، وهو الأمر الذي يعكس مدى عمق العلاقة بين الزعماء الثلاثة، وقوة أواصر الصداقة التي تربط العائلتين الملكتين وعائلة الحريري الممتدة منذ عقود من الزمن.





وجاءت هذه التغريدة بعد أيام من تدشين الحريري، في 3 أبريل الماضي، جادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في ميناء الحصن بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهي المناسبة التي شهدت حدثًا تاريخيًا وهزت الأوساط السياسية اللبنانية، حيث التقى الحريري، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وهو اللقاء الذي جاء بعد زمنًا طويلاً من المقاطعة.





وقال الحريري في كلمة خلال الحفل :"إن بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية، وتجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله المملكة العربية السعودية، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير.





وكانت أول مرة ينشر فيها الحريري "سيلفي" مع الأمير بن سلمان، أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية، الرياض، والتي حضرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكان الأمير بن سلمان آنذاك، وليًا لولي العهد، الأمير بن نايف.





وغرد الحريري بالصورة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: “بين أهل الخير.. معًا عملنا لإنجاز الاستقرار ودائمًا معًا لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائمًا! القمة العربية الإسلامية الأمريكية”.





أما المرة الثانية التي نشر فيها الحريري صورته مع بن سلمان، فهي المرة التي أحدثت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بل حتى في وسائل الإعلام العربية والعالمية، إذ أن الحريري نشر صورته مع الأمير الشاب وشقيقه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني إلى السعودية بعد تقديمه استقالته من السعودية منذ مطلع نوفمبر الماضي.





وفيما يتعلق بالضجة التي أثارتها تلك الصورة، اعتبر البعض أن الصورة جاءت بمثابة إشارة قوية من قبل الحريري إلى المشككين في العلاقات السعودية اللبنانية، ولدحض المزاعم التي قالت إن المملكة أجبرت الحريري على الاستقالة، وهو الأمر الذي أكده الحريري مرات عديدة في تصريحات سابقة له، خاصة تصريحه خلال لقاء تليفزيوني على تليفزيون المستقبل اللبناني، في نوفمبر الماضي، بأن السعودية تريد الاستقرار والديمقراطية للبنان، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانحريصًا للغاية على استقرار لبنان.







