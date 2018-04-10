رضا عبد العال لـ"جماهير الزمالك": "أنا مش محامي .. مرتضي بيعرف يدافع عن نفسه"

شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق هجوما على أحد مشجعي نادي الزمالك بسبب انتقاده للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي .



وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور"المذاع عبر فضائية إل تي سي، ان مرتضي منصور يستطيع الدفاع عن نادي الزمالك في اي وقت ، مضيفا ان ضغوط الدولة هي التي تجعله يتراجع عن قرارته من أجل تحرك النشاط الكروي.



وأكمل نجم الزمالك السابق ، أن مطالب النادي الأهلي جميعها محققة دون الإعلان او الاعتراض، عنه فهناك من يساندهم.



واختتم : "أنا لست محاميا أدافع عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأن يقف فقط بجانب الحق، ورئيس الزمالك يستطيع الدفاع عن نفسه جيدا".

