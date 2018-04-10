نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع القلعة البيضاء

كشف سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق عن سبب سوء نتائج إيهاب جلال مع الزمالك الفترة الاخيرة، مؤكدا أن عدم ثبات التشكيل هو السبب الرئيسى فى تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الاخيرة فى الدورى.



وأضاف الشيشينى خلال تصريحات تليفزيونية، أن السبب الرئيسى وراء فشل جلال مع الزمالك حتى الآن هو عدم ثبات رباعي الدفاع، لافتا الى أن عدم تجانس مدافعي القلعة البيضاء، كان سبب الخسارة فى المباريات الاخيرة.



وتابع:" مدرب الاندية الجماهيرية دائما مايتعرض لضغوط كبيرة على عكس الاندية الاخرى، وهذا ما أثر بالسلب على الجهاز الفنى ،وجلال غير موفق مع الزمالك حتى الان".

