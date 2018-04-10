ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع القلعة البيضاء

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:01 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
كشف سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق عن سبب سوء نتائج إيهاب جلال مع الزمالك الفترة الاخيرة، مؤكدا أن عدم ثبات التشكيل هو السبب الرئيسى فى تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الاخيرة فى الدورى.

وأضاف الشيشينى خلال تصريحات تليفزيونية، أن السبب الرئيسى وراء فشل جلال مع الزمالك حتى الآن هو عدم ثبات رباعي الدفاع، لافتا الى أن عدم تجانس مدافعي القلعة البيضاء، كان سبب الخسارة فى المباريات الاخيرة.

وتابع:" مدرب الاندية الجماهيرية دائما مايتعرض لضغوط كبيرة على عكس الاندية الاخرى، وهذا ما أثر بالسلب على الجهاز الفنى ،وجلال غير موفق مع الزمالك حتى الان".

ترشيحاتنا

الحضري مهنئا "جوزيه" بعيد ميلاده الـ 72: "كانت أفضل سنين حياتى معاك"

نجم الزمالك السابق : ما يحدث الآن داخل النادي مؤامرة من أجل إسقاطه

«عوارة» يطالب بتفعيل الرقابة على المسلسلات قبل فرض الغرامات

غدا .. فقرة فنية فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية احتفالا بمرور 20 عاما على انطلاقه

مستشار المفتي يوضح مقدار الزكاة على الوديعة البنكية

مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

طريقة موفرة تعيد للأحواض الإستاليس رونقها

القحطاني يكشف قانونية القاعدة العسكرية السعودية في "سلوى"

شاهد .. خيري رمضان يتناول الفسيخ مع مدحت العدل على الهواء

بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

الصحف الكويتية تبرز احتفالات "المحروسة" بعيد شم النسيم .. مؤشرات إيجابية لانتعاش السياحة المصرية.. وواشنطن تدرس ردا عسكريا في سوريا.. وإسرائيل تقصف "التيفور"

اخفي التجاعيد بمرور هذا الماسك الجديد على وجهك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك
بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب
مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟