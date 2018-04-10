نجا الضحية وغرق المنقذ.. شهامة وجدعنة الصعايدة تودى بحياة أسرة كاملة فى احتفالات شم النسيم بقنا .. مدرس وزوجته ونجلهما يلقون مصرعهم غرقًا فى نهر النيل

مصرع مدرس وزوجته ونجلهما غرقًا فى نهر النيل بمركز قوص بعدما حاولوا إنقاذ طفله

نجت الضحية وغرق المنقذ وأسرته قصة واقعية تجسدت على شاطىء نهر النيل بمركز قوص

قوات الإنقاذ النهرى تتمكن من انتشال جثتى الزوج والابن ومازالت جثة الزوجة فى باطن النيل

شهامة الصعايدة التى تربى عليها والتى تجعل من يتمتع بها يأبى أن يرى مستغيثًا أو ضعيفًا يستغيث ولا يبادر بمساعدته وإنقاذه، فقد كانت شهامة وجدعنة المدرس الصعيدى سببًا فى أن يصبح هو وأسرته فى عداد الأموات، ففى دقائق معدودة تحول المدرس من منقذ حاول إنقاذ طفلة كادت تبتلعها مياه النيل، إلى ضحية، ليس هو فحسب بل راح بعدها نجله الذى حاول إنقاذ والده ومن بعده زوجته التى أبت أن تترك زوجها ونجلها يصارعان مياه النيل وحدهما، فتحولت هى الأخرى لضحية لتكمل المأساة بوفاة الأسرة كاملة.بداية القصة كما يرويها شهود عيان على الواقعة، بدأت عندما توجه محمد عبد الموجود عبدالكريم "مدرس"، وبرفقته زوجته فايزة صبحي ربيع ونجلهما هشام، للاحتفال بأعياد شم النسيم على شاطئ نهر النيل بمنطقة مرشح مياه الحمر والجعافره التابعه لمركز قوص، كعادة كل عام مثلما يفعل بقية الأهالى، لكن أثناء و جودهما على النيل للاستمتاع بنسمات الهواء الباردة لاحظ المدرس طفلة صغيرة سقطت فى المياه، فأسرع نحوها لإنقاذها دون أن يفكر أنه لا يجيد السباحة فابتلعته مياه النيل فى لحظات أمام أعين نجله وزوجته اللذين بادرا بدورهما لانقاذه لكن مصيرهما لم يختلف عن مصير الأب.دقائق قليلة وانتشر نبأ رحيل الأسرة بين المتواجدين على شاطىء النيل، ومنهم إلى عائلة الضحايا و أهالى القرية الذين توافدوا بالمئات على شاطىء النهر لمساعدة فرق الإنقاذ النهرى فى انتشال جثامين الضحايا و تشييعهم إلى مثواهم الأخير، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتى الزوج والابن بعد ساعات من البحث والتعب، لكنها لم تفلح حتى الآن فى إيجاد جثة الزوجة التى مازالت قابعة فى بطن النيل.ملامح الحزن خيمت على أهالى قرية الضحايا و شاطىء نهر النيل الذى يشهد توافد الأهالى انتظارًا لظهور جثمان الزوجة لضمه مع جثمانى زوجها ونجلها وتشييع جثامينهم مرة واحدة لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.