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توك شو

أمير كرارة : كلابش 2 صورة معكوسة من الجزء الأول

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
توك شو
أكد الفنان أمير كرارة، أنه قدم مسلسل "الطبال" ولكنه شخصيًا لم يحب المسلسل كما أنه لم يعجب الكثير من المشاهدين، ولكن بعد ذلك قدم مسلسل "كلابش" الذي صنع له حالة غير عادية.

وأوضح كرارة، في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على قناة CBC، أن المشاهدين ربطوا بينه وبين شخصية سليم الأنصاري وعلى الرغم من أن هناك فنانين كثر قدموا شخصية ضابط الشرطة إلا أن التوفيق حالفه في تقديم هذه الشخصية، ليكون هناك مشاهد لاقت قبولًا لدى المشاهدين خاصة مع بداية الحلقات.

وقال إن المشاهد الأولى التي دخل فيها "سليم الأنصاري" ليطمأن على والدته وشقيقته وهن نائمات قبل ما ينزل في مهمة هي أكثر ما علقت في أذهان المشاهدين لأنه لم يكن يعلم إن كان سيعود من المهمة على خير أم لا، مضيفًا أن بعض ضباط الشرطة اتصلوا به وشكروه على هذا الدور لأنه أظهر الجانب الإنساني الذي قد يغيب عن البعض.

وكشف الفنان، أن الجزء الثاني من مسلسل "كلابش" عبارة عن صورة معكوسة من الجزء الأول كما أن الفنانين مختلفين تمامًا باستثناء هالة فاخر التي قدمت دور أمه.

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