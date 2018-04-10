ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الدوري المغربي .. يومان راحة للاعبي الرجاء قبل الديربي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:01 ص
الإسباني خوان كارلوس
الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي
حسن العمدة
منح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، يومين راحة للاعبيه، استعدادا لمواجهة جاره الوداد في الديربي البيضاوي، في الجولة الـ25 بالدوري المغربي للمحترفين.

وكان الفريق البيضاوي حظي برحلة شاقة لزامبيا وخاض مباراة صعبة وقوية، أمام زاناكو، السبت الماضي، في ذهاب الدور الـ32 لكأس لكونفدرالية الإفريقية، حيث فاز الرجاء، بهدفين دون رد.

وأراح جاريدو لاعبيه يومي الأحد والإثنين، وستستأنف التدريبات، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الديربي، التي عادة ما تكون صعبة.

ويبحث الرجاء، عن تسجيل نتيجة إيجابية، أمام جاره الوداد، من أجل البقاء في المنافسة على درع الدوري.

ترشيحاتنا

بن سلمان والحريري.. صداقة قوية ترويها صور الـ"سيلفي"

أيمن يونس : إيهاب جلال لم ينجح مع الزمالك .. وعلى اللاعبين الاقتداء بمحمد صلاح

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

إذاعة فرنسا: قناة السويس مغامرة إنسانية أعادت رسم خريطة العالم.. صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

جهود أمنية لضبط عاطل ألقى حقيبة أسلحة على كمين بدائري القليوبية

سيف زاهر يؤكد صعوبة استمرار إيهاب جلال في تدريب الزمالك

شاهد.. تعليق منة شلبى على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بوسي تتألق في حفلة النادي الأهلي.. وتطالب الجماهير بالدعاء للخطيب

عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

قصة عشق «عباس الأول» للظلام.. ترك القاهرة بسببه وأقام في الصحراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟