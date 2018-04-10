الدوري المغربي .. يومان راحة للاعبي الرجاء قبل الديربي

منح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء البيضاوي، يومين راحة للاعبيه، استعدادا لمواجهة جاره الوداد في الديربي البيضاوي، في الجولة الـ25 بالدوري المغربي للمحترفين.



وكان الفريق البيضاوي حظي برحلة شاقة لزامبيا وخاض مباراة صعبة وقوية، أمام زاناكو، السبت الماضي، في ذهاب الدور الـ32 لكأس لكونفدرالية الإفريقية، حيث فاز الرجاء، بهدفين دون رد.



وأراح جاريدو لاعبيه يومي الأحد والإثنين، وستستأنف التدريبات، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الديربي، التي عادة ما تكون صعبة.



ويبحث الرجاء، عن تسجيل نتيجة إيجابية، أمام جاره الوداد، من أجل البقاء في المنافسة على درع الدوري.