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توك شو

أمير كرارة : المواطن إكس" كانت البداية الحقيقية لي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
توك شو
تطرق الفنان أمير كرارة إلى حياته الشخصية وبدايته قائلا: "أنا من سرايا القبة لكن كنت (بتلزق) في مصر الجديدة بحكم أننا قريبين منها ولأني كنت ألعب رياضة في نادي هوليليدو، وبدأت حياتي الفنية بأدوار صغيرة جًدا وكنت أحيانًا أظهر لأصفق في البرامج فقط، أما أول شئ أقدمه وحقق لي انتشار فكان إعلان قدمته من 17 عامًا".

وأردف الفنان: "بعد الإعلان عُرض علي المشاركة في كليب للمطربة سميرة سعيد فوافقت وبعدها عُرض علي كليب أخر مع سميرة سعيد فوافقت وسألت (هاخد كام) فقالو 1000 جنيه فوافقت على شرط أن أحصل على الملابس".

أما بالنسبة إلى مشاركته في فيلم "زكي شان"، أوضح أنه وافق بسبب أحمد حلمي لأنه هو من تحدث معه وقتها للمشاركة في الفيلم وهو حينها كان نجم كبير".

وأكد كرارة في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة CBC، أن مسلسل "المواطن إكس" كانت البداية الحقيقية له ووقتها قرر التخلي عن فكرة "الشاب الجان" وقرر أن يمثل بجد، موضحًا أن الفنان محمود عبدالمغني هو من اقترح عليه اسم "ميمي" في مسلسل "طرف ثالث".

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