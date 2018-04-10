جامعة المنصورة تنظم الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة .. اليوم

ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من الفترة من 10 أبريل حتى 12 أبريل 2018، بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية، بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة المنصورة، والدكتور أشرف محمد عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وتنظيم لجنة التواصل الطلابي بالجامعة رعاية الطلاب بالجامعة، واتحاد طلاب الجامعة، ومستر تيّم، وإنيكتس.



ويهدف الملتقى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وخاصة طلاب الجامعة، والتوعية بكيفية التعامل معهم بأسلوب راقي، وما تقدمه الجامعة والدولة من خدمات لهم.



وتقام فعاليات اليوم الأول بالصالة المغطاة، تشمل فعاليات اليوم الأول إفتتاح مركز الأنشطة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتتضمن عزف أوركسترا فريق النور والأمل، لمقطوعات موسيقية محلية وعالمية.