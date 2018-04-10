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توك شو

أمير كرارة : أحمد السقا أخويا الكبير

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
توك شو
تحدث الفنان أمير كرارة عن الفنان أحمد السقا قائلا: "أحبه جدًا وهو مثل أخي الكبير وكنت سعيد بالمشاركة معه في فيلم هروب اضطراري"، لافتًا إلي أن بعض النجوم يخافون دخول أفلام بطولة جماعية على عكس أحمد السقا الذي يتميز بالشجاعة في هذه النقطة تحديدًا".

واستكمل كرارة في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة CBC، قائلًا: "السقا كان فرحان لي جدًا بسبب نجاح دوري في هروب اضطراري وهذا الفنان من النوع الذي يحب مساعدة زملائه".

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