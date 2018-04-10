«بوجبا» ينتظر خطوة جادة من أحد عمالقة أوروبا

ينتظر بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، خطوة جادة من أحد الأندية الأوروبية الكبرى، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفقًا لتقارير صحفية.



وقال موقع "10 سبورت" الفرنسي، إن بوجبا ضمن الأسماء المطروحة بقوة، على طاولة باريس سان جيرمان، لكن نجم يوفنتوس السابق كان مترددا، بشأن فكرة اللعب في فرنسا.



وأشار الموقع إلى أن المشروع الباريسي الضخم، الذي نجح في ضم نيمار جونيور وكيليان مبابي، الصيف الماضي، جعل بوجبا يعيد حساباته مجددا، بشأن ارتداء قميص سان جيرمان، خاصةً في ظل توتر علاقته بمدربه، جوزيه مورينيو.



واستند "10 سبورت" أيضًا إلى تصريح بوجبا، بأنه يتمنى اللعب بجوار نيمار، لكن لاعب مانشستر يونايتد ينتظر هذه المرة، تحرك النادي الباريسي، وبيان مدى جديته في التعاقد معه.



ولفت الموقع إلى أن سان جيرمان، ينوي الاستمرار في إبرام صفقات ضخمة، عقب نهاية الموسم الجاري، لتعويض فشله في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.