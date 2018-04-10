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رياضة

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة اليوفنتوس .. لهذا السبب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:03 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
حسن العمدة
يعاني ريال مدريد أزمة دفاعية، قبل مواجهة ضيفه يوفنتوس، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب القائد سيرجيو راموس، بسبب تراكم البطاقات، بينما يعاني ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو من الإصابة، وعلى الأرجح لن يتمكنا من المشاركة، خاصةً الأول.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن في حال عدم لحاق فاييخو بالمباراة، فإن كاسيميرو سيكون إلى جانب فاران، في قلب الدفاع.

وإذا حدث ذلك، قد يلعب كوفاسيتش بجانب مواطنه مودريتش، في وسط الملعب، إلى جانب الألماني توني كروس، مع احتمال وجود إيسكو، وأسينسيو، وفاسكيز، في التشكيلة أيضًا.

ولن يكون غريبًا، أن يلعب كاسيميرو في قلب الدفاع، فقد شغل هذا المركز في بداياته، مع الفرق الدنيا في ساوباولو البرازيلي، وكان يتقدم حينها للأمام، ويساند خط الوسط أحيانًا.

ورغم أن كاسيميرو لعب في هذا المركز، ثلاث مرات من قبل، مع ريال مدريد، مرتين كأساسي ومرة لتعويض راموس، بعد طرده أمام برشلونة، إلا أن الميرينجي لم يفز، في أي من هذه اللقاءات.

وكانت المرة الأولى، التي يلعب فيها البرازيلي كمدافع، مع ريال مدريد، في موسم 2016/2017، كشريك لسيرجيو راموس في ملعب بلايدوس، أمام سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة حينها (2-2).

وفي 23 أبريل 2017، عندما طُرد سيرجيو راموس في الكلاسيكو، اضطر كاسيميرو للعب في مكانه، لمدة 14 دقيقة، وانتهت المباراة بفوز برشلونة (3-2)، بهدف ميسي في الدقيقة الأخيرة.

وجاءت المرة الثالثة في الموسم الحالي، خلال ثاني جولات الليجا أمام فالنسيا، حيث لعب كاسيميرو بجوار ناتشو، في قلب الدفاع، في ظل إصابة فاران، وراموس، وفاييخو، وانتهت المواجهة (2-2).

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