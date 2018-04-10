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رياضة

رضا عبد العال : مرتضي منصور استطاع توجيه ضربة قاسية للنادي الأهلي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
أشاد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور علي المجهود المبذول من اجل انقاذ النادي في كل الظروف.

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور " المذاع عبر فضائية إل تي سي، ان مرتضى منصور استطاع توجيه ضربة قاسية للنادي الأهلي بعد الحصول على توقيع عبد الله السعيد في الأيام الماضية .

وأكمل أن رئيس نادي الزمالك استطاع زعزعة الوسط الرياضي داخل النادي الأهلي.

واختتم أن رئيس نادي الزمالك لن يتنازل عن حقوق نادي الزمالك في أي وقت الي في حدود مصلحة القلعة البيضاء .

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