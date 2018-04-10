أبو جبل : الزمالك فاوضني لكني جددت عقدي مع سموحة موسمين

أكد محمد أبو جبل حارس مرمي فريق سموحة، إنه تلقي مفاوضات شفهية من نادي الزمالك للعودة الي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح أبو جبل، في تصريحات تليفزيونية، ان الانتقال للزمالك شرف كبير لاي لاعب، موضحا انه جدد تعاقده مع سموحة لمدة موسمين وفي حالة رغبة الأبيض في استعادته سيكون الأمر بيد مجلس إدارة سموحة.



ولفت إلى أنه لا يخشي الجلوس علي مقاعد البدلاء في حالة العودة للزمالك، وانه قادر علي المنافسة ليصبح حارس الفريق الاول، موضحا ان حراسة مرمي منتخب مصر بخير وان اشراك محمد الشناوي ومحمد عواد في وديتي البرتغال واليونان امر طبيعي من اجل اختبارهم، قائلا: "لا اعرف سبب استبعادي من منتخب مصر، ويجب ان تتسع دائرة الاختيار".