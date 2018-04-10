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رياضة

أيمن يونس : إيهاب جلال لم ينجح مع الزمالك .. وعلى اللاعبين الاقتداء بمحمد صلاح

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:53 ص
ايمن يونس
ايمن يونس
حسن العمدة
أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان إيهاب جلال لم يحقق اي نجاحات مع الزمالك حتي الان، بخلاف النتائج السيئة والهزائم التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف "يونس " في تصريحات تليفزيونية، أن غياب الانسجام بين لاعبي الفريق الأبيض يؤدي دائما بأداء باهت ونتائج سيئة، مضيفا: "لا اعلم سر توتر لاعبي الزمالك الدائم رغم فقدان المنافسة علي الدوري.. ويجب عليهم الاقتداء بالنجم العالمي محمد صلاح في التزامه وتالقه داخل الملعب".

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