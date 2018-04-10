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محافظات

كفر الشيخ يستضيف غزل المحلة في «مظاليم بحري».. اليوم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، اليوم الثلاثاء، نظيره غزل المحلة، بقيادة مديره الفني الجديد نبيل حلمي، وذلك في تمام الثالثة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).

ويسعى كفر الشيخ جاهدًا للفوز بهذه المباراة الصعبة واقتناص 3 نقاط من فريق غزل المحلة صاحب التاريخ الكروي الكبير، من أجل الوصول إلى النقطة 61 ليقلص الفارق بينه وبين حرس الحدود المتصدر للمجموعة برصيد 64 نقطة للدخول في حلبة المنافسة على حجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

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