هيمنة كويتية على منافسات "الإسكيت" في البطولة العربية للرماية

سيطر متسابقو الكويت على منافسات أطباق الإسكيت، في البطولة العربية للرماية في العرجات بمدينة سلا المغربية، امس الإثنين.



وأحرزت الكويتية إيمان الشمعة ذهبية فردي أطباق الإسكيت للسيدات، كما نالت مواطنتها أفراح محمد الفضية بينما فازت البحرينية مريم حساني بالبرونزية.



وقادت إيمان وأفراح وشيخة الرشيدي الكويت للقب فرق السيدات برصيد 315 نقطة، بينما احتل الفريق القطري بقيادة سارة محمد وهجر محمد وريم الشرشاني المركز الثاني برصيد 296 نقطة.



وحصلت البحرين على المركز الثالث برصيد 292 نقطة عن طريق مريم حساني وفاطمة نصر الله وريم الاسم.



ونال الكويتي عبد العزيز الأسعد، بطل آسيا، ذهبية فردي أطباق الإسكيت للرجال متقدما على القطري حمد رشيد صاحب الفضية، بينما حل الإماراتي سيف ابن فطيس ثالثا.



وفي منافسات فرق الرجال، فازت قطر بالذهبية بعد أن جمع الثلاثي ناصر العطية ورشيد حمد وسعيد أبو شارب 353 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الكويت التي حصدت الفضية برصيد 352 نقطة، عن طريق منصور الرشيدي والأسعد وعبد الله الرشيد.



وحصل الفريق البحريني على المركز الثالث برصيد 334 نقطة.



وكانت المغربية ياسمين مريجي فازت بذهبية أطباق الحفرة يوم الجمعة الماضي كما قادت بلادها لإحراز لقب فرق السيدات، بينما ذهب لقب فردي الرجال إلى اللبناني موسى آلان وفازت الكويت بذهبية فرق الرجال.