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رياضة

الدوري المغربي .. تحديد ملعب لقاء اتحاد طنجة والفتح الرباطي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:35 ص
اتحاد طنجة
اتحاد طنجة
حسن العمدة
منحت السلطات الأمنية بالعرائش، الضوء الأخضر لاتحاد طنجة، لاستقبال الفتح الرباطي، الأحد المقبل، في الجولة الـ25 من الدوري المغربي للمحترفين، بالملعب البلدي.

وستزور لجنة من الفيفا ملعب طنجة، على هامش ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، ما جعل الاتحاد المغربي يقرر إغلاق الملعب، تحضيرا للزيارة.

وكانت إدارة اتحاد طنجة قد بعثت برسالة، للسلطات الأمنية والمحلية بالعرائش، تطلب فيها استقبال المدينة للمباراة، على الملعب البلدي.

ويحتل اتحاد طنجة صدارة ترتيب الدوري، بـ47 نقطة، ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، خاصةً من مشجعيه، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، بـ36 نقطة.

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