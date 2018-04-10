«الجزيري» يفتتح مشواره في بطولة مراكش بمواجهة فيزفيتش

وضعت القرعة اللاعب التونسي مالك الجزيري، المصنف 91 عالميا، في مواجهة المجري مارتون فيزفيتش المصنف 61 عالميا، في الدور الأول للجدول الرئيسي لبطولة مراكش المفتوحة، والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 561 ألف يورو.



وحصل الجزيري على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لدخول الجدول الرئيسي دون المرور بجدول التصفيات، شأنه شأن المغربي لمين وهاب المصنف 617، والذي وضعته القرعة في مواجهة اللاعب الالماني فيليب كولشرايبر المصنف 34 عالميا .



كما تلقى المغربي الصاعد أمين أهودا الصمنف 727 عالميا، بطاقة دعوة، وسيواجه في الدور الأول الإسباني البار راموس فينولاس المصنف 23 عالميا.



وفي مسابقة الزوجي سيلعب مالك الجزيري إلى جانب المغربي لمين وهاب، حيث سيواجهان في الدور الأول الثنائي المكون من الهولندي ساندر أراندس والكندي أديل شمسدين