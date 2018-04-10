"بيطري الغربية" يبدأ حملة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ..اليوم

تبدأ مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ، اليوم الثلاثاء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمدة شهر اعتبارا من 10 ابريل 2018 وحتى 10 مايو 2018.



وأوضحت المديرية، أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، وأن المديرية ستبدأ عملية الترقيم والتسجيل لهذه الحيوانات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات من توعية وارشاد وتوفير الأمصال".



وأكدت أنه سيتم التحصين بالسعر القانونى المحدد من الهيئة العامه للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الارقام للتسجيل والترقيم، كما سيتم استخدام سن واحد لكل حيوان ولا يتم استخدامه لاكثر من حيوان فضلا عن تحصين الحيوانات السليمة فقط.