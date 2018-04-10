ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

"بيطري الغربية" يبدأ حملة تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ..اليوم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
تبدأ مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية ، اليوم الثلاثاء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمدة شهر اعتبارا من 10 ابريل 2018 وحتى 10 مايو 2018.

وأوضحت المديرية، أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، وأن المديرية ستبدأ عملية الترقيم والتسجيل لهذه الحيوانات، وتم اتخاذ كافة الاجراءات من توعية وارشاد وتوفير الأمصال".

وأكدت أنه سيتم التحصين بالسعر القانونى المحدد من الهيئة العامه للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الارقام للتسجيل والترقيم، كما سيتم استخدام سن واحد لكل حيوان ولا يتم استخدامه لاكثر من حيوان فضلا عن تحصين الحيوانات السليمة فقط.

ترشيحاتنا

اخفي التجاعيد بمرور هذا الماسك الجديد على وجهك

الحرازين : مسيرات عودة الارض تؤكد ان الشعب الفلسطينى صاحب قراره

مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

تعرف على سر العلاقة القوية بين كرارة والسقا ... فيديو

شاهد.. "سيلفي" يجمع بين الحريري وبن سلمان وملك المغرب

7 حيل للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في شم النسيم

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة : مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في سوريا

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة اليوفنتوس .. لهذا السبب

قصة "العُلا" .. منطقة أثرية تنوي السعودية الاستثمار فيها بـ100 مليار دولار

ننشر قائمة الأفلام السعودية التي ستعرض في فرنسا خلال زيارة "بن سلمان"

عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو
شاهد .. خيري رمضان يتناول الفسيخ مع مدحت العدل على الهواء
تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم
شيرين تتغزل في حسام حبيب قبل زواجهما : "ايه الجمال ده" .. فيديو
ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟