ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:08 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أعرب ربيع ياسين نجم الاهلى السابق، عن مايحدث داخل جدران القلعة البيضاء الفترة الاخيرة بالفوضى على المستويين الفنى والادارى، بعد تراجع النتائج الاخيرة والازمات الادارية التى يمر بها مجلس القلعة البيضاء.

وأضاف ربيع ياسين خلال لقائه ببرنامج إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز، :"الزمالك فريق كبير ويحتاج مدير فنى ولاعبين على مستوى عالى".

وتابع: "الزمالك كيان كبير، ولكن الفترة الاخيرة اى حد بيلعب ويدرب فى الزمالك وبقى شئ سهل، وهذا لايليق بقلعة عظيمة وقطب لاغنى عنه فى الكرة المصرية مع النادى الاهلى".

وأتم: " الدورى الان أسهل بكثير فى ظل عدم حضور الجمهور للمباريات، ولا أرى مبرر لسوء أداء اللاعبين، ولكنى أحب الزمالك وأتمنى أن يخرج من كبوته".

ترشيحاتنا

رضا عبد العال "لـ ايهاب جلال": «اللي اختشوا ماتوا»

FBI يتحدى ترامب.. مداهمة مكتب محاميه الخاص ومصادرة تسجيلات تدين الرئيس الأمريكي في قضية "ممثلة البورنو"

مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار عربة لبيع المأكولات في الإسكندرية

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

سيف زاهر يؤكد صعوبة استمرار إيهاب جلال في تدريب الزمالك

شاهد.. مرتضى منصور يفتح النار على "السعيد" وإيهاب جلال.. ويتحدى وزير الرياضة

شاهد.. سهير رمزي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلاد نادية الجندي

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

إذاعة فرنسا: قناة السويس مغامرة إنسانية أعادت رسم خريطة العالم.. صور

هاني زادة يقبل رأس مرتضى منصور فى افتتاح النادي النهري.. فيديو

عدلي القيعي يكشف سبب ترحيب الخطيب بإعارة عبد الله السعيد ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

فيديو

ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو
عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟