ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو

أعرب ربيع ياسين نجم الاهلى السابق، عن مايحدث داخل جدران القلعة البيضاء الفترة الاخيرة بالفوضى على المستويين الفنى والادارى، بعد تراجع النتائج الاخيرة والازمات الادارية التى يمر بها مجلس القلعة البيضاء.



وأضاف ربيع ياسين خلال لقائه ببرنامج إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز، :"الزمالك فريق كبير ويحتاج مدير فنى ولاعبين على مستوى عالى".



وتابع: "الزمالك كيان كبير، ولكن الفترة الاخيرة اى حد بيلعب ويدرب فى الزمالك وبقى شئ سهل، وهذا لايليق بقلعة عظيمة وقطب لاغنى عنه فى الكرة المصرية مع النادى الاهلى".



وأتم: " الدورى الان أسهل بكثير فى ظل عدم حضور الجمهور للمباريات، ولا أرى مبرر لسوء أداء اللاعبين، ولكنى أحب الزمالك وأتمنى أن يخرج من كبوته".