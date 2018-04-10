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رياضة

توخيل يمنح قبلة الحياة لنجم سان جيرمان

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:35 ص
توماس توخيل
توماس توخيل
حسن العمدة
تنفس نجم باريس سان جيرمان الصعداء، بعدما كان مرشحا بقوة للرحيل عن الفريق، وذلك في ظل اقتراب توماس توخيل، من تولي القيادة الفنية للعملاق الفرنسي.

ويتعلق الأمر باللاعب الدولي، جوليان دراكسلر، فوفقًا لشبكة (سبورت) الألمانية، يعتزم توخيل الاعتماد بقوة على مواطنه، في حال قدومه رسميًا لسان جيرمان.

ونقل توخيل ذلك لمسئولي النادي الباريسي، في ظل خروج نجم منتخب ألمانيا، من حسابات المدرب، أوناي إيمري، خلال معظم مباريات هذا الموسم، رغم المستويات الجيدة التي قدمها، مع تغيير مركزه إلى لاعب وسط.

وانضم دراكسلر إلى سان جيرمان، في يناير 2017، وقدم مستويات مميزة، لكن وصول الثنائي، نيمار جونيور وكيليان مبابي، أدى إلى تراجع أهميته في خط الهجوم، حيث تحول إلى أحد الخيارات المتاحة في وسط الملعب.

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