الإليزيه : ماكرون و ترامب يطالبان برد دولي حازم على الانتهاكات الجديدة في سوريا

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الاثنين/ اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييم التطورات منذ الهجمات الكيميائية المزعومة، والتي وقعت 7 أبريل في دوما بالغوطة الشرقية والمناقشات الجارية بمجلس الأمن الدولي.



وذكر الاليزيه - في بيان - أن ماكرون وترامب أكدا ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل حازم على هذه الانتهاكات الجديدة عبر استخدام الأسلحة الكيميائية.



واتفق الرئيسان - وفقا للبيان - على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن على نحو وثيق.



ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيسين لبحث الوضع في سوريا.