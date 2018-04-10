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أخبار العالم

الإليزيه : ماكرون و ترامب يطالبان برد دولي حازم على الانتهاكات الجديدة في سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الاثنين/ اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييم التطورات منذ الهجمات الكيميائية المزعومة، والتي وقعت 7 أبريل في دوما بالغوطة الشرقية والمناقشات الجارية بمجلس الأمن الدولي.

وذكر الاليزيه - في بيان - أن ماكرون وترامب أكدا ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل حازم على هذه الانتهاكات الجديدة عبر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واتفق الرئيسان - وفقا للبيان - على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن على نحو وثيق.

ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيسين لبحث الوضع في سوريا.

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