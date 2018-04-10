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أخبار العالم

بن سلمان يبحث مع مديرة اليونسكو المبادرات السعودية في الجانب الثقافي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بباريس اليوم الاثنين المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري ازولاي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل مع اليونسكو وفرص تطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
من ناحية أخرى حضر وزيرا الخارجية عادل الجبير والثقافة والإعلام عواد العواد حفل افتتاح واجهة مقر معهد العالم العربي بباريس وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية لفرنسا التي يقوم بها حاليا الأمير محمد بن سلمان.

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