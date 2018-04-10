ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مورينيو يدفع راشفورد نحو باب الخروج

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:33 ص
ماركوس راشفورد، لاعب
ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد
حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، امس الاثنين، عن شعور ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بالإحباط، نظرًا لقلة مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يشعر المهاجم الدولي الإنجليزي بخيبة أمل كبيرة، حيث لم يبدأ سوى 5 مباريات فقط، في آخر 16 لقاء، كما لم يشارك إلا لـ8 دقائق، في ديربي مانشستر، السبت الماضي.

ورغم أن راشفورد، هو ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات، مع الفريق هذا الموسم (43 مباراة)، لكن 22 منها فقط خاضها كأساسي.

وقد تأثر راشفورد سلبيًا، بانضمام الدولي التشيلي، أليكسيس سانشيز، لليونايتد، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ومع أنه لم يشتك من ذلك، لكنه يدرك تمامًا مدى تأثيره عليه، وفقًا للصحيفة.

وفي هذا الشأن، قال مصدر مطلع داخل النادي: "ماركوس لم يكن راضيًا عن وضعه في الديربي.. إذا استمر مورينيو في الفريق، الموسم المقبل، فربما يرحل راشفورد، لأنه يريد أن يبدأ كل المباريات".

وكان مورينيو قد دافع مؤخرًا، عن طريقة تعامله مع راشفورد، بعدما واجه انتقادات من فرانك دي بوير، في هذا الصدد، حيث أبرز البرتغالي حينها أن الشاب الإنجليزي، من أكثر 5 لاعبين مشاركةً معه، خلال موسميه على رأس الشياطين الحمر.

ترشيحاتنا

شاهد.. "سيلفي" يجمع بين الحريري وبن سلمان وملك المغرب

رضا عبد العال مهاجما ايهاب جلال : "الكرامة اهم من الفلوس .. ارحل"

تعرف على ما دار في جلسة «الخطيب» مع حسام البدري وسيد عبدالحفيظ

ترامب يكشف عن موعد قراره النهائي بشأن سوريا بعد هجوم دوما

رضا عبد العال لـ"جماهير الزمالك": "أنا مش محامي .. مرتضي بيعرف يدافع عن نفسه"

حكم قضاء ترديد أذكار الصباح والمساء لمن نسيها في وقتها

وصول أول دفعة من البرتقال المصري للسوق الصيني.. صور

«عوارة» يطالب بتفعيل الرقابة على المسلسلات قبل فرض الغرامات

اخفي التجاعيد بمرور هذا الماسك الجديد على وجهك

نجا الضحية وغرق المنقذ.. شهامة وجدعنة الصعايدة تودى بحياة أسرة كاملة فى احتفالات شم النسيم بقنا .. مدرس وزوجته ونجلهما يلقون مصرعهم غرقًا فى نهر النيل

نجم الزمالك السابق يكشف سبب فشل إيهاب جلال مع القلعة البيضاء

تعرف على سر العلاقة القوية بين كرارة والسقا ... فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك
بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب
مدحت العدل: الدول تنهض بالمشروعات والرئيس يسدد فاتورة الماضى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟