مورينيو يدفع راشفورد نحو باب الخروج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، امس الاثنين، عن شعور ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، بالإحباط، نظرًا لقلة مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق.



ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يشعر المهاجم الدولي الإنجليزي بخيبة أمل كبيرة، حيث لم يبدأ سوى 5 مباريات فقط، في آخر 16 لقاء، كما لم يشارك إلا لـ8 دقائق، في ديربي مانشستر، السبت الماضي.



ورغم أن راشفورد، هو ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات، مع الفريق هذا الموسم (43 مباراة)، لكن 22 منها فقط خاضها كأساسي.



وقد تأثر راشفورد سلبيًا، بانضمام الدولي التشيلي، أليكسيس سانشيز، لليونايتد، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ومع أنه لم يشتك من ذلك، لكنه يدرك تمامًا مدى تأثيره عليه، وفقًا للصحيفة.



وفي هذا الشأن، قال مصدر مطلع داخل النادي: "ماركوس لم يكن راضيًا عن وضعه في الديربي.. إذا استمر مورينيو في الفريق، الموسم المقبل، فربما يرحل راشفورد، لأنه يريد أن يبدأ كل المباريات".



وكان مورينيو قد دافع مؤخرًا، عن طريقة تعامله مع راشفورد، بعدما واجه انتقادات من فرانك دي بوير، في هذا الصدد، حيث أبرز البرتغالي حينها أن الشاب الإنجليزي، من أكثر 5 لاعبين مشاركةً معه، خلال موسميه على رأس الشياطين الحمر.